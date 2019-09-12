Задержанному за взятку главе "Белфармпрома" нашли замену

Гендиректора холдинга Валерия Шевчука задержали в марте этого года: он подозревается в получении взятки. На настоящий момент по делу продолжается следствие.





В четверг Минздрав назначил на место Шевчука нового главу "Белфармпрома" – им стал Сергей Казакевич.





Представляя нового руководителя, министр здравоохранения Владимир Караник назвал назначенца "государственником" с большим опытом управления и экономическим образованием.





"Надеюсь, что сложный период у холдинга закончился. Сейчас начнется интересный период. Потенциал у "Белфармпрома" большой. Только от вас зависит, будет ли холдинг чем-то формальным либо станет действительно мощной силой, которая, во-первых, обеспечит сферу здравоохранения качественными недорогими средствами и, во-вторых, начнет продвигать наши интересы на внешних рынках. Потому что сейчас вы как экипаж подводной лодки: либо всплывете, либо нет", – сказал министр.









Акцентировал Караник внимание на том, что перед холдингом стоят большие задачи. Кроме того, всю фармацевтическую отрасль ждут серьезные изменения.





"Основная задача фармацевтической промышленности — выпускать то, что нужно практическому здравоохранению, а не заставлять покупать то, что у вас получилось", – добавил он.





Указ о создании фармхолдинга президент подписал еще летом 2017 года. Белфармпром был создан на основе департамента фармпромышленности Минздрава, в холдинг вошли крупнейшие белорусские производители лекарственных средств.



