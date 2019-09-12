Шок! 14-летний школьник потерял сознание на перемене - по дороге в больницу он умер
В Николаевской средней школе Буда-Кошелевского района умер14-летний подросток.
На перемене между третьим и четвертым уроком ученик вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Преподаватели оказали подростку первую помощь и сразу же вызвали скорую. Но по дороге в больницу мальчик умер.
Причина смерти пока неизвестна.
Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.
По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: budakosh.by
16:55 12/09/2019
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