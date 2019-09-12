



На перемене между третьим и четвертым уроком ученик вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Преподаватели оказали подростку первую помощь и сразу же вызвали скорую. Но по дороге в больницу мальчик умер.





Причина смерти пока неизвестна.





Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.





По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.