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Шок! 14-летний школьник потерял сознание на перемене - по дороге в больницу он умер

В Николаевской средней школе Буда-Кошелевского района умер14-летний подросток.


На перемене между третьим и четвертым уроком ученик вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание.  Преподаватели оказали подростку первую помощь и сразу же вызвали скорую. Но по дороге в больницу мальчик умер.

Причина смерти пока неизвестна.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. 

По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: budakosh.by
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