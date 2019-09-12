Как сообщает Bored Panda, два года назад 39-летняя жительница Великобритании Алексис Бретт родила мальчика, его назвали Ротагаид. После этого Бретт стала единственной британкой, у которой родились десять мальчиков подряд. Но на этом женщина не остановилась.





Несколько недель назад в большой семье появилась девочка по имени Кэмерон. По словам родителей, последняя беременность была случайной. Однако больше детей заводить в семье не планируют, ведь у них уже есть 10 мальчиков от 2 до 17 лет и их младшая сестра.





Отец детей работает машинистом поезда. В Британии эта работа считается престижной, поэтому работники не получают полное пособие на ребёнка.





Утро в семье начинается рано, муж Алексис уходит на работу около 5:30, после этого женщина выпивает чашечку кофе и принимает душ. К этому моменту просыпаются дети, и начинаются повседневные хлопоты.





Британка загружает стиральную машину по 49 раз в неделю и пылесосит семь раз в день. Когда закончится отпуск по уходу за ребёнком, Алексис планирует работать инструктором по фитнесу на полставки.









Родив одиннадцать детей, британка говорит, что теперь их семья полна.