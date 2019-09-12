Пожар в Столинском районе локализовать не удается - подключилась авиация
Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га. К тушению приступила авиация. Задействованы два вертолета МЧС
Для мониторинга и оценки обстановки работает самолет АН-2. На земле борьбу со стихией ведут 89 человек.
Возгорание на территории Полесского лесхоза обнаружили еще 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что горит 3 гектара леса.
Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью, сообщает МЧС.
14:51 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».