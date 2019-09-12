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Пожар в Столинском районе локализовать не удается - подключилась авиация

Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га. К тушению приступила авиация. Задействованы два вертолета МЧС

Для мониторинга и оценки обстановки работает самолет АН-2. На земле борьбу со стихией ведут 89 человек.


Возгорание на территории Полесского лесхоза обнаружили еще 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что горит 3 гектара леса.

Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью, сообщает МЧС.
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