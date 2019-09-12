Для мониторинга и оценки обстановки работает самолет АН-2. На земле борьбу со стихией ведут 89 человек.









Возгорание на территории Полесского лесхоза обнаружили еще 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что горит 3 гектара леса.





Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью, сообщает МЧС.



