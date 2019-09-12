Трагедия в столбцовской школе. Почему подросток устроил резню?

Суд признал бывшего ученика столбцовской школы виновным в убийстве учителя и 11-классника, а также в покушении на убийство в отношении еще двух школьников. Приговор - 13 лет лишения свободы в воспитательной колонии.





Как и подавляющее большинство громких процессов, суд над подростком прошел в закрытом режиме.





Ситуацию прокомментировал "Белорусскому партизану" бывший следователь, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек.









- Законно ли решение о проведении закрытого процесса?





- Формально, по закону, есть основания закрыть судебный процесс. Но, учитывая общественный резонанс такого преступления, суд следовало закрыть частично: общественность, родители, учителя школ должны понимать, что там произошло, поскольку надо делать выводы и проводить какие-то профилактические мероприятия в образовательной системе во избежание повторения трагедии.





Просто, могли бы провести закрытое заседание в отношении не всего судебного разбирательства, а в отношении отдельных его частей.





Возможно, что следствие так и не нашло мотив у обвиняемого, в связи с чем и был сделан закрытый процесс, чтобы общество не услышало противоречияй в материалах дела.





- На ваш взгляд, какие части процесса следовало открыть?





- Думаю, что первый день, когда зачитывается обвинение, и последнее слово обвиняемого и его защитника. Хотя бы эту информацию услышать, которая бы позволила людям понять, что произошло в школе в тот трагический день.





А так, к сожалению, все вопросы, возникшие после трагедии в Столбцах, по сути и остались без ответа.





В материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья — конечно, это врачебная тайна и одно из оснований сделать процесс закрытым. Следовательно, у подростка есть проблемы со здоровьем? Так какие?





-Убийство в столцовской школе – страшная трагедия. Удалось ли следствию и суду назвать его причины?





- Для меня до сих пор также не ясен мотив совершения такого тяжкого преступления. Следствие признает его вменяемым, подросток не находился ни в алкогольном состоянии, ни под воздействием наркотических препаратов; психиатры тоже признали его здоровым.





Но закрывают процесс, намекая на проблемы со здоровьем у подсудимого. Не совершаются такие преступления из хулиганских мотивов. Здесь умышленное и преднамеренное убийство людей. Всё-таки у мальчика был какой-то психологический срыв, если он пошёл на такое.









Из той информации, которая просочилась в СМИ, мы видим, что он целенаправленно и подготовленно убил несколько человек, а не бегал по школе и нападал на случайных учеников.





Это говорит, что у подростка был мотив, и он его осуществил, поскольку в показаниях свою вину признает частично. Но – в чем частично, в чем вину не признает?





Также не понятно его высказывание, что он считает себя ЖЕРТВОЙ. Кто его сделал жертвой?





Мне сложно понять, что здоровый человек пошел убивать людей без причины.





Эта трагедия для всей нашей страны, поскольку мы видим рост жестокости среди несовершеннолетних.





Мои соболезнования родным погибших, пострадавшим и самому преступнику, поскольку здесь всё же причина глубже, чем личностные отношения между учеником и школьным педагогом.