После свадьбы родители молодых в ночь с 19 на 20 января отправились на съёмную квартиру, где сватьи ушли спать, а вот сваты продолжили отмечать знаменательное событие. На какой-то отметке промиле свежеиспеченные родственники заспорили о том, кто больше вложился в свадьбу.





Витеблянин решил разрешить этот спор, убив свата. Он схватил нож и воткнул его своему оппоненту в шею. Бросившегося на защиту потерпевшего водителя он ранил в руку.





В результате суд признал отчима невесты виновным в покушении на убийство двух лиц и на основании части 1 статьи 14 и части 2 статьи 139 УК приговорил его к 11 годам лишения свободы.









И обвиняемый, и его адвокат обжаловали приговор суда. Однако, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений — он вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.



