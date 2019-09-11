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Свадьба падчерицы закончилась для витеблянина 11 годами лишения свободы — после торжества он пырнул свата ножом

56-летний житель Витебска сможет увидеть внуков только через 11 лет — свадьба падчерицы завершилась поножовщиной, а в итоге — судом.

После свадьбы родители молодых в ночь с 19 на 20 января отправились на съёмную квартиру, где сватьи ушли спать, а вот сваты продолжили отмечать знаменательное событие. На какой-то отметке промиле свежеиспеченные родственники заспорили о том, кто больше вложился в свадьбу.

Витеблянин решил разрешить этот спор, убив свата. Он схватил нож и воткнул его своему оппоненту в шею. Бросившегося на защиту потерпевшего водителя он ранил в руку.

В результате суд признал отчима невесты виновным в покушении на убийство двух лиц и на основании части 1 статьи 14 и части 2 статьи 139 УК приговорил его к 11 годам лишения свободы.


И обвиняемый, и его адвокат обжаловали приговор суда. Однако, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений — он вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.
News.vitebsk.cc
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