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Белорусы тоже хотят Tesla и требуют отменить пошлины на ввоз электромобилей

Согласно указу Лукашенко, до 31 декабря 2020 года от уплаты этой пошлины освобождены юридические лица и ИП.

На некоммерческой веб-платформе «Удобный город» идет сбор подписей за свободный ввоз гражданами электромобилей. Сейчас при ввозе в страну электромобилей физлица должны заплатить таможенную пошлину, НДС и утилизационный сбор.

«Принятие такого решения будет способствовать, по нашему мнению, обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом. При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей», – говорится в петиции.

Напомним, летом прошлого года Лукашенко подписал указ №273, согласно которому юридические лица и ИП по 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты пошлины при ввозе электромобилей.

Авторы петиции напоминают, «что в недавнем интервью при посещении школы 2 сентября текущего года, президент Лукашенко А. Г. лично озвучил, что поддерживает идею развития экологичного транспорта и электромобилей в частности».

Сейчас при ввозе электромобилей для физлиц действуют следующие тарифы:

Пошлина – 17%.

НДС:
для электромобилей до 3 лет от даты выпуска – 54%;
для авто от 3 лет – 20%;
при стоимости выше 8,5 тыс. евро – 48%.

Утилизационный сбор:
для авто до 3 лет – 495 рублей;
для авто от 3 лет – 743 рубля.

Обращение будет направлено в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и Государственный таможенный комитет. По состоянию на 13.00 12 сентября петицию подписали 85 человек.
Источник: b-g.by
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