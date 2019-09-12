На некоммерческой веб-платформе «Удобный город» идет сбор подписей за свободный ввоз гражданами электромобилей. Сейчас при ввозе в страну электромобилей физлица должны заплатить таможенную пошлину, НДС и утилизационный сбор.





«Принятие такого решения будет способствовать, по нашему мнению, обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом. При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей», – говорится в петиции.





Напомним, летом прошлого года Лукашенко подписал указ №273, согласно которому юридические лица и ИП по 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты пошлины при ввозе электромобилей.





Авторы петиции напоминают, «что в недавнем интервью при посещении школы 2 сентября текущего года, президент Лукашенко А. Г. лично озвучил, что поддерживает идею развития экологичного транспорта и электромобилей в частности».





Сейчас при ввозе электромобилей для физлиц действуют следующие тарифы:





Пошлина – 17%.





НДС:

для электромобилей до 3 лет от даты выпуска – 54%;

для авто от 3 лет – 20%;

при стоимости выше 8,5 тыс. евро – 48%.





Утилизационный сбор:

для авто до 3 лет – 495 рублей;

для авто от 3 лет – 743 рубля.





Обращение будет направлено в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и Государственный таможенный комитет. По состоянию на 13.00 12 сентября петицию подписали 85 человек.