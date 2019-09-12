Считали неделю: литовские таможенники остановили фуру, которая везла из Беларуси сигарет на 2 миллиона евро
Литовские таможенники на Шальчининкайском дорожном посту остановили фуру, прибывшую из Беларуси (на нашей стороне границы расположен пункт пропуска «Бенякони»). При досмотре за стеклянными бутылками нашли 670 тысяч пачек белорусских сигарет. Их общую стоимость оценивают в 2 миллиона евро.
Информация об этом задержании появилась на сайте ведомства. Задержание состоялось еще 3 сентября, с тех пор считали пачки, пишет Onliner.by.
Около 6:00 гражданин Беларуси на грузовике DAF заявил, что везет бутылки транзитом через Литву в Польшу. При осмотре возникло подозрение, что за поддонами со стеклотарой может находиться другой груз. Подозрения подтвердились только тогда, когда проверили борта полуприцепа: через щель заметили там коробки с сигаретами. Стали вскрывать — сигаретами оказался напичкан почти весь полуприцеп.
По информации литовской таможни, это второе по размерам задержание контрабандных сигарет в этом году. (Самое крупное состоялось 1 февраля в Кибартае — на 10 пачек больше везли из Калининградской области.)
Водитель арестован пока на два месяца, ему грозит срок до восьми лет.
12:53 12/09/2019
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