







Информация об этом задержании появилась на сайте ведомства. Задержание состоялось еще 3 сентября, с тех пор считали пачки, пишет Onliner.by





Около 6:00 гражданин Беларуси на грузовике DAF заявил, что везет бутылки транзитом через Литву в Польшу. При осмотре возникло подозрение, что за поддонами со стеклотарой может находиться другой груз. Подозрения подтвердились только тогда, когда проверили борта полуприцепа: через щель заметили там коробки с сигаретами. Стали вскрывать — сигаретами оказался напичкан почти весь полуприцеп.









По информации литовской таможни, это второе по размерам задержание контрабандных сигарет в этом году. (Самое крупное состоялось 1 февраля в Кибартае — на 10 пачек больше везли из Калининградской области.)





Водитель арестован пока на два месяца, ему грозит срок до восьми лет.