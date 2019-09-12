Дмитрий Кульжик рассказал суду, что принимал склад формально и позже все хранящееся имущество, в том числе оружие, пересчитывали формально.





С другим обвиняемым, Юрием Марченко, который заведовал отделом материального обеспечения воинской части, Кульжик познакомился на учениях. Марченко попросил у него элементы учебных гранат, якобы для муляжей.





Потом попросил запалы полубоевые, а затем боевые. По словам Дмитрия, Марченко был черным копателем и занимался раскопками – искал оружие времен войны.





На КПП, по словам Кульжика, его не осматривали, когда он выносил запалы из части. Он встречался на стоянке возле части с Марченко, который туда подъезжал на своей машине.





Чуть позже, примерно в августе-сентябре 2017 года, у Кульжика были финансовые проблемы, и он предложил Марченко купить за $200 пистолет Макарова (ПМ). Марченко сказал, что у него есть с собой только 50 евро, и попросил принести и несколько патронов, чтобы проверить – работает ли пистолет.





Кульжик и Марченко поехали на аэродром. Кульжик попросил на КПП у контролера, чтобы его пропустили на территорию части. Его пропустили. Марченко ждал его в машине. Кульжик засунул пистолет под китель за ремень. Вынес ПМ и несколько патронов.





Оружие Дмитрий положил в машине в бардачок и забрал 50 евро. Через несколько дней мужчины снова встретились, и Марченко спросил, можно ли достать еще один пистолет. Кульжик согласился и через несколько дней вынес еще один пистолет, который продал за $200.





После этого Юрий Марченко предложил Кульжику зарабатывать на продаже оружия и сказал, что ему нужны еще три пистолета.





Оружие передавалось на стоянке возле воинской части или возле дома на улице Заслонова. Для чего Марченко нужно было оружие, он не говорил, а Кульжик не спрашивал. Только о первом пистолете Юрий Марченко сказал, что покупает для отца.









Дмитрий Кульжик рассказывает, что с каждым пистолетом просил по две упаковки патронов. Три пистолета вынес из части в спортивной сумке. Продавал по $200 долларов за пистолет с двумя магазинами и двумя упаковками патронов. Иногда Марченко занижал цену.





Всего, по словам Кульжика, он вынес около 30 пистолетов Макарова. Стягивал пломбу с ящика для хранения оружия, брал пистолет и затем возвращал пломбу на место.





Кульжик рассказывает, что один ПМ даже не оформлял на складе, принял у офицера и в тот же день передал Марченко. Фамилии офицера не помнит.





Кульжик не помнит, когда зашла речь об автоматах. Не помнит он и как выносил первый автомат: «в сумке вроде». Патроны просто выносил в руках.





Купить подствольный гранатомет Кульжик предложил Марченко сам. За сколько, не помнит: «400–500 долларов». Стоимость и комплектацию оружия чаще всего определял Марченко. Сам Кульжик не ориентируется в ценах и не знает, «сколько это оружие вообще стоит».





Гранатомет вынес из части в спортивной сумке, вместе с 15 выстрелами. «Все было просто – завернуть в бумагу».





Кульжик утверждает, что Марченко несвоевременно рассчитывался за оружие. Успел заплатить только за два автомата.





Дома при задержании у Кульжика изъяли целый арсенал: автомат, два пистолета, 96 патронов и оружие ВОВ. Марченко подарил Кульжику кинжал и штык времен Второй мировой войны, наган и патроны к нему, а также неработающий ППШ. Все оружие времен Великой Отечественной войны. Напоминает, что Марченко занимался черным копательством.





Кроме продажи, подсудимый Кульжик подарил оружие своему другу. С другим знакомым он ездил пострелять на машине, которую взял напрокат, в лес возле ул. Парковой. Вместе с ними в авто ездили и две девушки. Стреляли по бутылкам из автомата и пистолета.





Подсудимый рассказывает, что начальник КПП его части знал, что у него хранится оружие, но не знал, для чего. Кульжик подарил ему гранату с запалом.





Дмитрий Кульжик утверждает, что никакого плана у него и у Марченко, что делать дальше с оружием, не было. «Все делалось наобум».





Кульжик не думал, что Марченко является посредником в перепродаже оружия. Говорит, что не удивился бы, если бы тот все оставил себе, потому как собирал вооружение времен войны.





Сам Кульжик продавал оружие Марченко, чтобы просто заработать. Всего, по словам обвиняемого, он получил от Марченко «не больше двух тысяч долларов США».





Кульжик брал поносить у Марченко золотой перстень весом около 10 граммов, а потом оставил его себе – потому что тот должен был ему денег за автоматы.





Дмитрий Кульжик признается, что был уверен, что недостачу оружия не обнаружат, учитывая то, как проходили проверки. За три года, что он находился на должности завскладом, оружие ни разу не пересчитывалось!



