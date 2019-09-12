



По словам специалиста, среди сотрудников Белстата обсуждался вопрос о штрафах для тех, кто категорически отказывается отвечать на вопросы переписи.





— Однако мы сегодня не готовы к тому, чтобы перейти к штрафам. Дело в том, что наше население достаточно открытое и охотно предоставляет информацию. Это показала и пробная перепись, которая проходила в Молодечно. Хотя, например, в Польше штрафуют. Может быть, мы когда-нибудь придем к этому, но на данном этапе мои коллеги не поддерживают такую меру. Обязанность каждого гражданина участвовать в переписи закреплена у нас в законе. Так что это дело совести каждого, — считает Инна Медведева.