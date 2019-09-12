Граждан не будут штрафовать за уклонение от участия в переписи населения
Принять участие в переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, — это обязанность каждого гражданина. Однако юридической ответственности за уклонение от данной процедуры в нашей республике не предусматривается и пока вводить ее не планируется. Об этом заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
По словам специалиста, среди сотрудников Белстата обсуждался вопрос о штрафах для тех, кто категорически отказывается отвечать на вопросы переписи.
— Однако мы сегодня не готовы к тому, чтобы перейти к штрафам. Дело в том, что наше население достаточно открытое и охотно предоставляет информацию. Это показала и пробная перепись, которая проходила в Молодечно. Хотя, например, в Польше штрафуют. Может быть, мы когда-нибудь придем к этому, но на данном этапе мои коллеги не поддерживают такую меру. Обязанность каждого гражданина участвовать в переписи закреплена у нас в законе. Так что это дело совести каждого, — считает Инна Медведева.
12:46 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».