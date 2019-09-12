Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Граждан не будут штрафовать за уклонение от участия в переписи населения

Принять участие в переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, — это обязанность каждого гражданина. Однако юридической ответственности за уклонение от данной процедуры в нашей республике не предусматривается и пока вводить ее не планируется. Об этом заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.


По словам специалиста, среди сотрудников Белстата обсуждался вопрос о штрафах для тех, кто категорически отказывается отвечать на вопросы переписи.

— Однако мы сегодня не готовы к тому, чтобы перейти к штрафам. Дело в том, что наше население достаточно открытое и охотно предоставляет информацию. Это показала и пробная перепись, которая проходила в Молодечно. Хотя, например, в Польше штрафуют. Может быть, мы когда-нибудь придем к этому, но на данном этапе мои коллеги не поддерживают такую меру. Обязанность каждого гражданина участвовать в переписи закреплена у нас в законе. Так что это дело совести каждого, — считает Инна Медведева.
Mlyn.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru