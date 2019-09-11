Как развивались события





Вот что рассказала нам Жанна: «В четверг, 5 сентября, у меня появилась острая боль в левой стороне под рёбрами. Я позвонила в Омговичскую больницу по телефонам, по которым всегда связывалась. Но ответа не было. Я вколола себе обезболивающее. На следующий день снова сделала звонок, не получила ответа и вколола ещё обезболивающее. Все выходные прошли в таком режиме.





В понедельник, 9 сентября, не выдержав, позвонила в скорую помощь около 8.15. Мне ответили, что, возможно, больница работает с 9 часов. Предложили дозвониться сначала туда, а если попытки будут безуспешными, то тогда вызывать бригаду. Я подождала до 11 часов. В итоге ко мне приехала бригада скорой помощи. К ним вопросов нет: приехали быстро. Сделали кардиограмму, исключив проблемы с сердцем. Затем врач провёл осмотр и диагностировал, что эта боль у меня связана с проблемами позвоночника. Определив, что экстренной помощи или госпитализации не требуется, мне вкололи обезболивающее и уехали, предупредив, что всю информацию передадут в больницу по месту обслуживания и лечение мне уже назначит врач.





Во вторник я перезвонила в скорую, чтобы уточнить, передали ли информацию. Ответ — да. Тогда я спросила, почему врач не едет. На что мне ответили, что, возможно, врач ведёт приём и будет позже.









Около 16 часов я поняла, что врач ко мне не приедет. Позвонила в регистратуру Слуцкой ЦРБ. Изложив свою проблему, слышу в ответ, что они бессильны и не могут помочь. Продиктовали те же номера Омговичской больницы (которые, как оказалось, уже не действуют) и положили трубку.





Второй мой звонок в скорую в этот же день был уже криком о помощи. За шесть дней я переколола всё подряд, что у меня было дома. Лишь бы снять боль.





От незнания, что колю, у меня началось расстройство желудка. Я извинилась, что надоедаю со звонками, и попросила посоветовать, что лучше уколоть из двух оставшихся препаратов. Девушка проконсультировала меня и сказала, что если надо, то отправит бригаду скорой. Но мне же не укол нужен, а назначение лечения врача!





Последний мой звонок в скорую был около 17 часов. Я пыталась выяснить, где же всё-таки врач. Тогда мне продиктовали совсем новые номера Омговичской больницы. Я ответила, что если и сейчас до них не получится дозвониться, то врача я себе уже вызову через Министерство здравоохранения.





Я обращаюсь за медицинской помощью крайне редко, когда уже совсем катастрофа. Раньше всё было хорошо: телефоны в Омговичскую больницу работали, врач приезжал по вызову на дом. Что йчас происходит, для меня загадка.





Добраться самостоятельно до больницы я не могу. До автобуса пешком идти четыре километра. Когда приезжала бригада медиков, они помогали мне встать с кровати, потому что сама не могу. Как мне дойти до автобуса? Машину я не вожу. В деревне, помимо меня, живут ещё двое пенсионеров.





А если бы я была работником госпредприятия? Мне элементарно нужно было бы освобождение от работы. Или меня уволили бы за прогулы, только по чьей вине?"





Алгоритм действий скорой помощи





В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Владимир Синьков, заведующий станцией скорой помощи, подтвердил, что 9 сентября бригада медиков выезжала на вызов в деревню Круглое.





«У женщины были острые боли в спине. Ей вкололи обезболивающее. Если пациенту не требуется госпитализация, после выполнения вызова бригада скорой помощи передаёт так называемый „актив“ в учреждения здравоохранения по месту жительства. Участковый врач должен был выехать к данному больному на дом. Вся информация была передана 10 сентября медработнику ФАПа», — ответил он.









Где потерялась информация





Игорь Алисерович, фельдшер Омговичской врачебной амбулатории, ответил, что к ним никакой информации о данном вызове не поступало. Специалист отметил, что записал её данные и съездят с врачом на вызов, назначив необходимое лечение.





— Одной из проблем стало то, что женщина не знала обновлённые телефоны вашей больницы. Как вы оповещали жителей деревень?





— Предупреждали пациентов, которые приходили на приём или к которым выезжали на дом.





— А как же другие пациенты, которые в это время не обслуживались? Как до них доносили информацию?





— А я, что ли, радио? Как я должен доносить эту информацию? И почему я должен в амбулатории этим заниматься? Сказали одним пациентам, они — другим. Так всех и оповестили.





— То есть как сарафанное радио в 21 веке?





— Да, так.









Кто виноват





Спустя пару часов после звонка корреспондента «Кур'ера» к женщине приехали врач и фельдшер.





«У меня уже полуобморочное состояние. Ещё и давление поднялось высокое. Врач назначил кучу анализов. Выписал обезболивающее и лекарства от давления», — сказала Жанна Окенчиц.





Александр Млынчик, который сейчас ведёт приём в Омговичской врачебной амбулатории, прокомментировал ситуацию:





— Я только сегодня узнал об этом. Как только получил информацию, сразу выехал на приём к больной и сделал всё как положено. У женщины радикулопатия. Ничего серьёзного нет. Назначили ей лечение, помощь оказали. Не переживайте, — сказал он.





— Как так вышло, что информация скорой до вас не дошла? Чьё упущение?





— Да, действительно медики скорой помощи передали «актив» на ФАП. Но девочки забегались и забыли её передать. С медработником ФАПа уже провели беседу. Завтра её объяснительная будет на столе главврача Слуцкой ЦРБ. Им будут приняты соответственные меры.





Оперативного комментария от главврача Слуцкой ЦРБ получить не удалось.