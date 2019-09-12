- Уже через пару дней проживания заметил на теле сыпь. Думал, что это аллергия, и начал принимать антигистаминные препараты. Но в последний день проживания (8 сентября) заметил в квартире клопа. Тогда мне сразу стало понятно, откуда эта сыпь. Стали осматривать диван и нашли несколько мертвых клопов. Потом решили поднять матрас - там их оказалось еще больше. Зрелище так себе! Мы позвонили хозяевам квартиры, но никто не отвечал на звонки. Нам пришлось быстро съехать с этой квартиры, а потом всю ночь мы пересматривали вещи, чтобы не увезти клопов к себе домой в Питер. На чемодане нашли одного. Надеюсь, клопы не успели завестись в моей мягкой игрушке: кот Боб - это мое alter ego, который всегда со мной, - рассказал «Комсомолке» Олег Христолюбский. - Но впечатления от Минска клопы мне не испортили!



Представители театральной компании HomoCosmos два дня пытались дозвониться до владельца квартиры, но в ответ слышали только длинные гудки.









После истории с российским режиссером, которого клопы буквально выжили из съемной квартиры в Минске, "Комсомолка" решила выяснить, что это за напасть в столице?





- Этим летом очень много обращений о заражении квартир клопами. Просто какой-то клопий бум! Каждый день принимаем по 10 - 30 звонков. Если сравнивать с прошлым годом, обращений стало больше примерно на 30%. Больше всех заражены Минск (на первом месте - Московский район города) и Минская область, Гомель и Гомельская область. Думаем, это связано с тем, что к нам стало приезжать больше иностранцев: кто-то как турист, а кто-то в рабочую командировку. Везут клопов из России и Украины. Ну и, конечно, глобальное потепление играет свою роль, - рассказывает директор Центра дезинфекции «Экосепт» Ольга Комаровская.





- Насколько сложно вывести клопов?





- Клопы живут в мягкой мебели. И в основном, как тараканы, не перебегают из квартиры в квартиру. Но если очаг заражения большой, то они могут переселиться к соседям. Если степень заражения маленькая, то достаточно одной обработки. Но бывает приходиться выезжать по одному и тому же адресу два - три раза. Конечно, желательно выбросить мебель, в которой завелись клопы. Но многие клиенты не хотят избавляться от дорогих гарнитуров. Услуга стоит от 60 до 300 рублей в зависимости от площади, применяемых препаратов и оборудования.





К слову, в санстанции одного из районов Минска нам сообщили, что жители столицы обращаются с такой же проблемой от одного до четырех раз в день.