ДТП с пятью погибшими: водитель был пьян, а в салоне ехали 10 человек

Несмотря на наличие только четырех посадочных мест, в салоне находились 10 человек, в том числе трое детей, рассказывает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





- Водитель и все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В крови водителя установлено наличие этилового спирта в концентрации 1,59 промилле, - говорит представитель УСК.





Водитель остался жив, и сейчас его будут судить за «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».





Кроме того, следствие выяснило, что участок дороги, на котором произошло ДТП, имеет спуск к водоему и крутой поворот налево, но никаких заграждений и знаков здесь не установлено. После представления СК барьерное ограждение и знак «Опасный поворот» были установлены.