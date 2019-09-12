Самые популярные имена для детей в Беларуси - Артем и София
Списки самых популярных имен детей, согласно их регистрации в загсах, возглавляют Артем и София, отметили в пресс-службе министерства юстиции Беларуси.
"С начала 2019 года в "топ-10 собственных имен", данных родителями новорожденным при регистрации рождения входят: мужские имена – Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Даниил; женские имена – София, Мария, Анна, Ксения, Алиса", - говорится в сообщении.
12:02 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».