Самые популярные имена для детей в Беларуси - Артем и София













"С начала 2019 года в "топ-10 собственных имен", данных родителями новорожденным при регистрации рождения входят: мужские имена – Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Даниил; женские имена – София, Мария, Анна, Ксения, Алиса", - говорится в сообщении.



