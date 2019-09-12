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Самые популярные имена для детей в Беларуси - Артем и София

Списки самых популярных имен детей, согласно их регистрации в загсах, возглавляют Артем и София, отметили в пресс-службе министерства юстиции Беларуси.




"С начала 2019 года в "топ-10 собственных имен", данных родителями новорожденным при регистрации рождения входят: мужские имена – Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Даниил; женские имена – София, Мария, Анна, Ксения, Алиса", - говорится в сообщении.
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