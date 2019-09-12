Дело на миллион: брата и сестру будут судить за обман 80 фирм и ИП
Генпрокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело по обвинению мужчины и женщины в мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что обвиняемые с 21 января 2016 года по 29 декабря 2017 года, действуя по предварительному сговору, от имени подконтрольных им предприятий, противоправным путем завладели имуществом 80 субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей.
Изначально маскируя преступные действия, обманывая представителей потенциальных контрагентов и злоупотребляя их доверием, А. и Б. убеждали последних в своей платежеспособности, хотя фактически находились в финансово неблагополучном положении.
Для укрепления своих позиций и придания видимости деловых отношений они перечисляли в адрес поставщиков (продавцов) незначительные суммы денежных средств.
Сумма противоправно полученного дохода – 957 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия возмещен ущерб в размере 196,8 тыс. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 10,1 тыс. рублей. По делу заявлены гражданские иски в общей сумме 373,9 тыс. рублей.
Ранее примененную к А. и Б. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Дело направлено в суд, сообщает Генпрокуратура.
10:49 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».