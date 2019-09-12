Дело на миллион: брата и сестру будут судить за обман 80 фирм и ИП





Установлено, что обвиняемые с 21 января 2016 года по 29 декабря 2017 года, действуя по предварительному сговору, от имени подконтрольных им предприятий, противоправным путем завладели имуществом 80 субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей.





Изначально маскируя преступные действия, обманывая представителей потенциальных контрагентов и злоупотребляя их доверием, А. и Б. убеждали последних в своей платежеспособности, хотя фактически находились в финансово неблагополучном положении.





Для укрепления своих позиций и придания видимости деловых отношений они перечисляли в адрес поставщиков (продавцов) незначительные суммы денежных средств.





Сумма противоправно полученного дохода – 957 тыс. рублей.





В ходе предварительного следствия возмещен ущерб в размере 196,8 тыс. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 10,1 тыс. рублей. По делу заявлены гражданские иски в общей сумме 373,9 тыс. рублей.





Ранее примененную к А. и Б. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.





Дело направлено в суд, сообщает Генпрокуратура.