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Дело на миллион: брата и сестру будут судить за обман 80 фирм и ИП

Генпрокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело по обвинению мужчины и женщины в мошенничестве в особо крупном размере.


Установлено, что обвиняемые с 21 января 2016 года по 29 декабря 2017 года, действуя по предварительному сговору, от имени подконтрольных им предприятий, противоправным путем завладели имуществом 80 субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей. 

Изначально маскируя преступные действия, обманывая представителей потенциальных контрагентов и злоупотребляя их доверием, А. и Б. убеждали последних в своей платежеспособности, хотя фактически находились в финансово неблагополучном положении. 

Для укрепления своих позиций и придания видимости деловых отношений они перечисляли в адрес поставщиков (продавцов) незначительные суммы денежных средств. 

Сумма противоправно полученного дохода – 957 тыс. рублей.  

В ходе предварительного следствия возмещен ущерб в размере 196,8 тыс. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 10,1 тыс. рублей. По делу заявлены гражданские иски в общей сумме 373,9 тыс. рублей. 

Ранее примененную к А. и Б. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Дело направлено в суд, сообщает Генпрокуратура.
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