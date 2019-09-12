В поле зрения правоохранителей попал 53-летний местный житель, работающий водителем строительно-монтажного треста. Мужчина ежедневно по доверенности получал дизельное топливо, предназначенное для заправки техники, работающей на реконструкции трассы Р-53 по ул. Гагарина и мостового перехода через реку Березина.





Задержали мужчину с поличным – на территории одного из частных предприятий из закрепленной за ним автомашины он намеревался слить около 6 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму около 9 тыс. рублей.









Реализовать дизельное топливо борисовчанин планировал по цене 1 рубль за 1 литр (в то время как официальная цена за 1 литр составляла 1,61 рубль). На момент задержания фигурант успех похитить около 800 литров дизтоплива.



