Oops! Водитель стройтреста попался на краже 6 000 литров солярки на "Дажынках
В ходе очередной проверки субъектов хозяйствования на предмет обоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2019», оперативники выявили факт хищения дизельного топлива.
В поле зрения правоохранителей попал 53-летний местный житель, работающий водителем строительно-монтажного треста. Мужчина ежедневно по доверенности получал дизельное топливо, предназначенное для заправки техники, работающей на реконструкции трассы Р-53 по ул. Гагарина и мостового перехода через реку Березина.
Задержали мужчину с поличным – на территории одного из частных предприятий из закрепленной за ним автомашины он намеревался слить около 6 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму около 9 тыс. рублей.
Реализовать дизельное топливо борисовчанин планировал по цене 1 рубль за 1 литр (в то время как официальная цена за 1 литр составляла 1,61 рубль). На момент задержания фигурант успех похитить около 800 литров дизтоплива.
Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Миноблисполкома.
10:27 12/09/2019
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