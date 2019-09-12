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Oops! Водитель стройтреста попался на краже 6 000 литров солярки на "Дажынках

В ходе очередной проверки субъектов хозяйствования на предмет обоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2019», оперативники выявили факт хищения дизельного топлива.

В поле зрения правоохранителей попал 53-летний местный житель, работающий  водителем строительно-монтажного треста. Мужчина ежедневно по доверенности получал дизельное топливо, предназначенное для заправки техники, работающей на реконструкции трассы Р-53 по ул. Гагарина и мостового перехода через реку Березина.

Задержали мужчину с поличным – на территории одного из частных предприятий из закрепленной за ним автомашины он намеревался слить около 6 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму около 9 тыс. рублей. 


Реализовать дизельное топливо борисовчанин планировал по цене 1 рубль за 1 литр (в то время как официальная цена за 1 литр составляла 1,61 рубль). На момент задержания фигурант успех похитить около 800 литров дизтоплива.

Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Миноблисполкома.
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