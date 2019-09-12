Родственники же мужчины считают ее заявления ложью, пишет belsat.eu





Более недели назад в приемный покой Кобринской центральной районной больницы самостоятельно обратились 24-летний Павел и его 22-летняя жена Мария с полуторагодовалым сыном Мирославом. По словам пациентов, они ели грибы, от чего им стало плохо, сообщает БелТА.





Местное издание kobrincity.by пишет, что семья отравилась бледными поганками, перепутав их с зеленушками.









Через несколько дней после отравления мужчина скончался в Брестской больнице. Его жена и ребенок находятся в Минске в реанимации РНПЦ трансплантологии органов и тканей. Им пересадили печень, состояние обоих оценивается как тяжелое, сообщает «Комсомольская правда».

«Муж отравил и погубил нашу семью»

Супруги находились в процессе развода. И прошла уже половину срока, отведенного им на примирение. Тем не менее, тот самый трагический вечер супруги провели вместе. Женщина в случившемся обвинила своего умершего мужа.





«Нам уже получше, живы! Спасибо моим родным людям за заботу, за веру в нас. Я еле пишу, но завтра у моего мужа, отравившего и погубившего нашу семью «день памяти». Не верьте сайтам и ложным данным», — написала она в Instagram.





Как рассказала мать женщины, именно муж собирал и готовил грибы, которые он съел вместе с женой. После этого Мария кормила ребенка грудным молоком.





«Затем Маша с Пашей пошли в клуб, а утром дочери стало так плохо, что она не могла вызвать «скорую». Ее постоянно тошнило, она даже не могла встать с дивана. Паша в этот момент находился рядом, ему тоже было плохо, но врачей он вызвал только после того, как Маша сказала, что умирает», — рассказала женщина.





Сама Мария отметила в комментарии Onliner.by, что муж неоднократно угрожал покончить с собой, если они разведутся. Будто бы угрожал убить и малолетнего сына.

Родственники Павла обвиняют его жену во лжи

Вместе с тем сестра покойного Павла Альбина в комментарии belsat.eu назвала обвинения в адрес своего брата глупостью.





«Мария может наговорить все, что угодно. Такой она человек, ее знает чуть ли не весь Кобрин… Я не знаю, какие еще версии она придумает, чтобы себя оправдать. Это полная чушь», — рассказала сестра.





По ее словам, у Павла не могло быть таких мыслей, потому что он был самый позитивный человек в семье.





По версии Альбины, Мария постоянно доставала и оскорбляла Павла и его родственников, считала, «что она «королева» и ей равных нет». Версию же об умышленном отравлении, считает она, жена выдвинула потому, что «знает, что люди ее загнобят». По мнению Альбины, это не последняя версия потерпевшей.





Не верит в самоубийство Павла и его бывшая одноклассница. По ее словам, Павел был веселым человеком и максимум, что мог сделать, — попугать свою жену. Та же «всегда себя выставляет честной». Вместе с тем собеседница отметила, что когда в городе собирали деньги в помощь семье, Маша все деньги забрала себе.









«Паше ни копейки не дала. Пусть помирает, сказала», — говорит бывшая одноклассница Павла. Мол, она еще до смерти мужа именно его считала виновным.







