В списке лучших мировых вузов - только один белорусский университет

Точная позиция определяется только для первых 200 учреждений, остальные распределены по группам. В этом году белорусский вуз оказался в списке «1001+», то есть ниже тысячи.





Times Higher Education включает в свой рейтинг БГУ с 2015 года. В 2017-м он занял место ниже 801 из тысячи, примерно такая же ситуация была годом ранее. В 2018 году белорусский вуз также оказался в списке «1001+».





Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стал Оксфордский университет. В пятерку также вошли Калифорнийский технологический институт, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.





В рейтинг также включены вузы стран-соседей. Россия там представлена 39 университетами, но только МГУ имени Ломоносова попал в топ-200 — он занял 189-ю строчку.









В Украине лучшие показтели у Национального университета «Львовская политехника» («800+»). Литва в категории «801+» представлена Вильнюсским университетом, Латвия — Латвийским университетом.





Польша попала в категорию «601+» — самые лучшие показатели среди польских вузов у Ягеллонского университета.





При составлении рейтинга оцениваются 13 показателей, которые учитывают уровень преподавания и исследовательской работы, обмен знаниями и международные перспективы.



