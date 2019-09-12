Как отметили в пресс-службе ВС, из 500 осужденных подростков 104 совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения (в первом полугодии 2018 года - 121), в состоянии наркотического опьянения - 9 (в первом полугодии 2018 года - 10).





По данным судебной статистики, большинство подростков (275) осуждены за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности (кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение с использованием компьютерной техники), пишет interfax.by









За преступления против жизни и здоровья осуждены 30 подростков. При этом за убийство осужден 1 несовершеннолетний, за убийство при превышении пределов необходимой обороны - также 1 человек.





Шесть подростков осуждены за насильственные действия сексуального характера, за изготовление и распространение порнографии - 14, за хулиганство - 120 человек.





По информации пресс-службы ВС, из 500 осужденных несовершеннолетних 51 назначено наказание в виде лишения свободы (10,2% от общего числа). Остальным назначены исправительные работы, условное наказание, меры воспитательного характера и т.д.



