Не дождутся: ученые нашли способ обратить вспять старение человека
Группа американских ученых провела исследование, благодаря которому удалось обратить вспять эпигенетическое старение.
Как пишет MedicalXpress, это стало возможно благодаря человеческому гормону роста rhGH.
В частности, сообщается, что еще в 1986 году начались исследования rhGH на вилочковой железе или тимусе, где идет созревание иммунных клеток, пишет ru.oxu.az А в 1990-х годах выяснилось, что этот гормон может омолаживать тимус.
В новой научной работе ученые хотели лучше понять, что происходит с вилочковой железой и иммунной системой, при приеме rhGH. Чтобы выяснить это, были набраны девять добровольцев, которые принимали гормон роста.
Исследование продолжалось год. В результате у семи добровольцев снизилось количество жира в тимусе и появились заменившие его здоровые ткани. Ученые считают, что биологически испытуемые помолодели на два года.
08:46 12/09/2019
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