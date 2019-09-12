Не дождутся: ученые нашли способ обратить вспять старение человека

Как пишет MedicalXpress, это стало возможно благодаря человеческому гормону роста rhGH.





В частности, сообщается, что еще в 1986 году начались исследования rhGH на вилочковой железе или тимусе, где идет созревание иммунных клеток, пишет ru.oxu.az А в 1990-х годах выяснилось, что этот гормон может омолаживать тимус.





В новой научной работе ученые хотели лучше понять, что происходит с вилочковой железой и иммунной системой, при приеме rhGH. Чтобы выяснить это, были набраны девять добровольцев, которые принимали гормон роста.









Исследование продолжалось год. В результате у семи добровольцев снизилось количество жира в тимусе и появились заменившие его здоровые ткани. Ученые считают, что биологически испытуемые помолодели на два года.







