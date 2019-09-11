11 сентября в Барановичах состоялось второе судебное заседание по делу о краже и торговле оружием и боеприпасами в одной из воинских частей нашего города. Гособвинители продолжили зачитывать обвинение, озвучив, сколько оружия было похищено и почем его продавали, пишет intex-press.by





Суд по громкому делу о хищении и продаже оружия в одной из воинских частей начался 10 сентября. На скамье подсудимых оказались 10 человек. Чтобы зачитать обвинение каждому из них, гособвинителям понадобилось два дня.









В ходе второго судебного заседания были озвучены цифры по количеству похищенного с территории части оружия. По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских взрывпакетов, около 4000 патронов к пистолетам и автоматам, а также другие боеприпасы.





Также было озвучено, что выносить боеприпасы и оружие военнослужащие стали с ноября 2016 года. И начали с взрывателей к ручным гранатам. Первой похищенной партией боеприпасов стало «не менее пяти» взрывателей, которые продали за 25 рублей.





Общая сумма, которая была выручена на продаже оружия, пока не озвучивалась. Но, исходя из официальной информации, обнародованной во время судебного заседания, о том, что пистолеты в комплекте с патронами продавались по цене от 100 до 300 долларов, а автоматы – по 500 долларов в среднем, можно предположить, что речь идет минимум о 5,5 тысячи долларов.



