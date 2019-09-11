Громкое дело: Вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет...
В Барановичах идет суд по делу о краже и торговле оружием. Стало известно, сколько оружия было похищено из воинской части.
На скамье подсудимых 10 человек. Фото: Уладзь ГРЫДЗІН, svaboda.org
11 сентября в Барановичах состоялось второе судебное заседание по делу о краже и торговле оружием и боеприпасами в одной из воинских частей нашего города. Гособвинители продолжили зачитывать обвинение, озвучив, сколько оружия было похищено и почем его продавали, пишет intex-press.by
Суд по громкому делу о хищении и продаже оружия в одной из воинских частей начался 10 сентября. На скамье подсудимых оказались 10 человек. Чтобы зачитать обвинение каждому из них, гособвинителям понадобилось два дня.
В ходе второго судебного заседания были озвучены цифры по количеству похищенного с территории части оружия. По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских взрывпакетов, около 4000 патронов к пистолетам и автоматам, а также другие боеприпасы.
Также было озвучено, что выносить боеприпасы и оружие военнослужащие стали с ноября 2016 года. И начали с взрывателей к ручным гранатам. Первой похищенной партией боеприпасов стало «не менее пяти» взрывателей, которые продали за 25 рублей.
Общая сумма, которая была выручена на продаже оружия, пока не озвучивалась. Но, исходя из официальной информации, обнародованной во время судебного заседания, о том, что пистолеты в комплекте с патронами продавались по цене от 100 до 300 долларов, а автоматы – по 500 долларов в среднем, можно предположить, что речь идет минимум о 5,5 тысячи долларов.
Людмила Стецко
08:17 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».