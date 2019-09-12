Саша Романов с отцом. Фото "Нашей нивы"









Сергей Романов, отец 11-классника Саши, которого убил Вадим Милошевский, прокомментировал «Нашей Ниве» приговор убийце своего сына:





«Срок дали максимально возможный… Мне его не жалко. Я считаю, что его нельзя жалеть. Потому что я видел видео, как он бил ножом в коридоре — и я не вижу в нем нормального ребенка.





В последнем слове он [Милошевский] что-то промямлил, мол, извините, я не хотел… Но какой смысл? Он сам себя выгораживает. Его научили, что нужно говорить, он отказывался даже от прежних показаний. Говорил, что раскаивается, но я не верю. Эти слова ничего не значат, он просто выгораживал себя, чтобы дали меньший срок.





На процессе мы виделись с родителями Вадима. Но они не подходили ко мне, мы с ними вообще не разговаривали».









Учащийся Вадим 11 февраля 2019 года пришел в школу №2, оставил в кабинете портфель и вышел. Потом вернулся в класс и ударил ножом учительницу (1968 г.р.). За педагога вступились двое школьников, которые в ходе потасовки получили ножевые ранения. Учительница умерла на месте происшествия. После этого малолетний убийца направился в соседний класс, где нанес смертельное ранение ученику 2001 года рождения. По данным медицинского осмотра, подозреваемый не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотиков или психотропов.





Начиная с 19 августа, суд проходил почти без перерывов. Рассмотрение дела было приостановлено на несколько дней только перед прениями сторон, прошедших в понедельник 9 сентября. Во время прений прокурор попросил приговорить обвиняемого к максимально возможному сроку — 13 лет заключения. Известно, что обвиняемый признал свою вину частично. Суд приговорил подростка к 13 годам колонии. Кроме этого, суд постановил взыскать 110 тысяч рублей компенсации для семьи убитой учительницы.