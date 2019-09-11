Один из офицеров таможни вспомнил о случае в Макао, когда контрабандисты вымачивали одежду в растворе воды и наркотиков. Во время проверки курток правоохранители обнаружили следы порошка. Общий вес кокаина составил более 1800 граммов.





Подозреваемый признался, что согласился доставить куртки из Зимбабве через Шанхай в Макао, при условии, что ему обеспечат транспортные расходы и заплатят 1000 долларов вознаграждения. Дальнейшие инструкции он должен был получить после прибытия в Макао.





Белорус находится в шанхайском изоляторе временного содержания, ему грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.



