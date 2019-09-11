Белоруса, который вез 1,8 килограмма кокаина, поймали в Китае. Мужчине грозит смертная казнь
В аэропорту 22-летний мужчина отправился по каналу для тех, кому нечего декларировать. Однако таможенники заметили у белоруса странный багаж: четыре теплые зимние куртки, сообщает ShanghaiDaily.
Один из офицеров таможни вспомнил о случае в Макао, когда контрабандисты вымачивали одежду в растворе воды и наркотиков. Во время проверки курток правоохранители обнаружили следы порошка. Общий вес кокаина составил более 1800 граммов.
Подозреваемый признался, что согласился доставить куртки из Зимбабве через Шанхай в Макао, при условии, что ему обеспечат транспортные расходы и заплатят 1000 долларов вознаграждения. Дальнейшие инструкции он должен был получить после прибытия в Макао.
Белорус находится в шанхайском изоляторе временного содержания, ему грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.
07:19 12/09/2019
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