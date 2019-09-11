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Лето продолжается: в четверг в Беларуси ожидается до +26

Будет преимущественно без осадков.

12 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный.

Ночью термометры покажут 10-15 со знаком плюс, местами — 7-9 тепла. Днем воздух прогреется до +20... +26.
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