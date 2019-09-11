Лето продолжается: в четверг в Беларуси ожидается до +26
Будет преимущественно без осадков.
12 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный.
Ночью термометры покажут 10-15 со знаком плюс, местами — 7-9 тепла. Днем воздух прогреется до +20... +26.
20:22 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».