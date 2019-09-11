Строительство без оплаты под Варшавой — белорусы обманули земляков

Третий год — с весны 2017-го — восемь строителей, все жители Минска и центрального региона, пытаются получить деньги за работу на строительстве гаража и коттеджа в районе Варшавы. Белорусам должны были платить 1200 долларов в месяц.





Но работодателя, который находится на территории другой страны, привлечь к ответственности нельзя.









Начальник отделения по гражданству и миграции Молодечненского РОВД Дмитрий Судникович пояснил корреспонденту МЛЫН.BY:





— Мы знаем, кто именно в Польше занимается вот таким «разводом» соотечественников. Они белорусы. Мужчина, его жена и сын жены от первого брака. Но привлечь троицу к ответственности не в нашей компетенции, поскольку они находятся на территории другой страны. И в течение последних двух лет эти люди границу с Беларусью не пересекали.





По словам Дмитрия Судниковича, в действиях семейной пары усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество».





Если совершать такое преступление группой лиц и повторно, можно на четыре года поехать в колонию.





Согласно заявлениям потерпевших, мошенники обещают белорусским строителям восьмичасовой рабочий день, медицинскую страховку, комфортные условия проживания, 100 злотых в неделю на питание (53 белорусских рубля) и 4000 злотых в месяц (212 белорусских рублей) за работу.





На самом деле работать приходилось с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. И с 07:00 до 14:00 в субботу.





Строители утверждают, что от мошеннических действий пострадали более 25 человек.





Дмитрий Судникович предостерегает белорусов от необдуманных поездок за границу.





— Даже если вам предлагают официальный контракт, внимательно все обдумайте. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями. И уж тем более не поддавайтесь искушению получить большие деньги без заключения контракта. А еще лучше, позвоните по бесплатному номеру 113, советует начальник отдела по гражданству и миграции Молодечненского РОВД.