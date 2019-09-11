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Всех сотрудников IT-компании который насчитывает более 50 человек, увольняют

Один из сотрудников ZenSoft сообщил редакции Белорусского Партизана, что 10 сентября из основного офиса в США руководство минского подразделения получило сообщение, что офис обанкротился и оплачивать работу сотрудников в Минске не имеет возможности, после чего не выходил на связь 2 дня.

Руководство ZenSoft в Минске приняло решение о увольнении специалистов и закрытии белорусского офиса.

— Нам еще зарплаты не выдали за август, просто пришли и сказали, что компания банкрот, так что собираемся, работать мы больше не будем. Так что мы сегодня просто весь день тусим, ребята в растерянности. Кто-то уже начал записываться на собеседования. Скорее всего будем писать коллективный иск, но тут нужно обсуждать с коллегами. Пока есть еще шанс, что нам выплатят зарплаты, но 50 на 50.

Некоторые заказчики уже заявили, что хотят работать напрямую, без посредников, так зарплата будет выше в 1.5-2 раза, поэтому нам даже выгодно

Компания ZenSoft состоит из 5 офисов, которые находятся по всему миру и при этом юридические владельцы у них разные. Это офисы в Средней Азии (Бишкек), на Ближнем Востоке (Тель-Авив), в Северной Америке (Сан-Франциско), в Восточной Европе (Минск) и в Тихоокеанской части Азии (Гонконг).

Основной офис в США находит клиентов, заключает с ними контракты, после чего распределяет работу и деньги между офисами компании. По заверениям сотрудника, офис в США ежемесячно переводил деньги на зарплаты и прочие расходы.
"Белорусский партизан"
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