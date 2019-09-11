Объясняя причины переезда, блогер сослался на якобы проблемы с собственницей квартиры, у которой он снимал жильё, а также высказал желание “выйти из зоны комфорта”. Вместе с Никитой срочно в Санкт-Петербург отправилась ещё двое его друзей – вероятно, те, кто мог быть опознан на видео “охоты” в Могилёве. С собой парни забрали все наличные деньги, около 2300 долларов, пишет mspring.online





Методы работы группировки вызывали сомнения в их законности. А учитывая, что Никита Ворожбитов не скрывал, что находится под пристальным вниманием сотрудников могилёвского 11-го управления ГУБОП, очевидно на его подвиги обратили внимание милиционеры.





В первом видео из российской культурной столицы Никита Ворожбитов признаётся, что там он чувствует себя свободнее и не боится, что завтра его “возьмут за ж.пу органы правопорядка”. Домой он не вернётся во чтобы то ни стало, а могилёвское общество назвал “двуличным, которое много говорит за спиной, а в лицо ничего”.





Также блогер призывает талантливую молодежь переезжать следом за ним, так как на родине её “ничего хорошего не ждёт”.





Чем же будет заниматься Никита Ворожбитов в России? Уже в ночь на 1 сентября вместе с одиозным российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком (прозвище “Рыжий Тарзан”) они совершили вторжение в два питерских борделя, размещённых в обычных квартирах, с целью их закрытия. Всё это фиксировалось на видео. Следующий рейд анонсирован на ближайшие выходные.









Также блогер отметился разборками с актёрами ростовых фигур в центре Санкт-Петербурга, окрашенными в бронзовый цвет. По его версии, они фотографируются с жителями и гостями города, а затем вымогают у них деньги за фото. В ответ он сам оделся, как ростовая фигура, чтобы спровоцировать разборку. В будущем Никита Ворожбитов обещает совместные с Дациком рейды по Санкт-Петербургу. Среди его мишеней – “бордели, шары, нелегальное бухло, барыги”.









Личность Вячеслава Дацика требует пояснения. В 2007 году этот профессиональный боец смешанных единоборств был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи. Чтобы избежать уголовного преследования эксцентричный спортсмен согласился на психиатрическую экспертизу, был признан невменяемым и помещён в специализированную психиатрическую больницу, откуда в 2010 году успешно сбежал.





Нелегально пробравшись в Норвегию, он попросил там политического убежища, в чём ему было отказано. Более того, норвежские психиатры установили, что Дацик совершенно здоров, поэтому он был приговорён к 8-месячному тюремному заключению за ношение оружия. По отбытии срока он был депортирован в Россию, где приговорён к пяти годам лишения свободы, в марте 2016 года он освободился из красноярской колонии.





В СМИ Дацика называют неонацистом – он неоднократно позировал на видео и фото на фоне нацистских символов.



















