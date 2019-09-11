Колясочница из Гродно поехала на конкурс красоты в Питер. Поддержите!
В июле мы писали про Оксану Якуцевич – колясочницу, которая собиралась на конкурсы красоты “Невская краса”. Тогда девушка сомневалась, сможет ли потянуть конкурс финансово. После публикации нашлись гродненцы, которые помогли ей. Теперь Оксана уже готовится к конкурсу в Питере. Финал пройдет 13 сентября.
– В предыдущей статье я говорила, что я пока сомневаюсь, ехать-не ехать, и что если бы нашелся спонсор, который помог бы мне материально, то я бы точно поехала. Люди прочитали. Меня нашли в инстаграм, начали писать и предлагали различную помощь. Кто-то передавал деньги, девочки репосты делали, – рассказывает Оксана.
В Питер она отправилась с подругой. Летели на самолете. Готовились по заданиям – видеовизитка, танец, выход в национальном костюме, конкурс вопросов от жюри, выход в вечерних платьях и в шляпах от дизайнера Анны Михайловой. Кстати, национальный костюм пришлось искать долго. Оксана говорит, что объездила весь Гродно, но так ничего и не нашла. В итоге взяла его в ансамбле “Белые Росы”.
На конкурс приехали 27 участниц. У них насыщенная программа.
– Настроение отличное. Питер прекрасен. Сегодня были в Петергофе. Приедем – начнутся репетиции по танцам. Катались по Неве на мотобайках – очень круто. Вчера была экскурсия в Исаакиевский собор и Летний сад.
Победить, чтобы осуществить мечту
Оксана говорила, что победа ей нужна для воплощения мечты. Девушка хотела бы заниматься моделингом, рекламировать косметику. А с титулом это сделать проще. И настроена Оксана решительно.
– Я для этого сюда и приехала – только за победой, за Беларусь. По-моему, мои шансы очень высоки. Я достойна этой победы, очень хочу ее. Надеюсь, всё так и будет.
Источник: hrodna.life
19:36 11/09/2019
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