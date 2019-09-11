Колясочница из Гродно поехала на конкурс красоты в Питер. Поддержите!

В Питер она отправилась с подругой. Летели на самолете. Готовились по заданиям – видеовизитка, танец, выход в национальном костюме, конкурс вопросов от жюри, выход в вечерних платьях и в шляпах от дизайнера Анны Михайловой. Кстати, национальный костюм пришлось искать долго. Оксана говорит, что объездила весь Гродно, но так ничего и не нашла. В итоге взяла его в ансамбле “Белые Росы”.





На конкурс приехали 27 участниц. У них насыщенная программа.





– Настроение отличное. Питер прекрасен. Сегодня были в Петергофе. Приедем – начнутся репетиции по танцам. Катались по Неве на мотобайках – очень круто. Вчера была экскурсия в Исаакиевский собор и Летний сад.









Победить, чтобы осуществить мечту

Оксана говорила, что победа ей нужна для воплощения мечты. Девушка хотела бы заниматься моделингом, рекламировать косметику. А с титулом это сделать проще. И настроена Оксана решительно.





– Я для этого сюда и приехала – только за победой, за Беларусь. По-моему, мои шансы очень высоки. Я достойна этой победы, очень хочу ее. Надеюсь, всё так и будет.