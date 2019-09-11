За полгода белорусскими судами оправданы 50 человек. Это 0,27% приговоров
По данным Верховного суда, в первой половине 2019 года в стране вынесено 18 830 приговоров, в 50 случаях это были оправдательные приговоры. Оправданных больше, чем год назад (43 человека), в процентах тоже больше (на 0,04%). За шесть последних лет в стране было вынесено больше оправдательных приговоров только в 2014 году.
За преступления против порядка осуществления экономической деятельности осуждены 169 человек, и это самый низкий показатель за последние 5 лет.
Источник: officelife.media
19:23 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».