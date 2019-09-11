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За полгода белорусскими судами оправданы 50 человек. Это 0,27% приговоров

По данным Верховного суда, в первой половине 2019 года в стране вынесено 18 830 приговоров, в 50 случаях это были оправдательные приговоры. Оправданных больше, чем год назад (43 человека), в процентах тоже больше (на 0,04%). За шесть последних лет в стране было вынесено больше оправдательных приговоров только в 2014 году.

За преступления против порядка осуществления экономической деятельности осуждены 169 человек, и это самый низкий показатель за последние 5 лет.
Источник: officelife.media
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