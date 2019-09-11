11 сентября суд Заводского района признал, что действиями сотрудников милиции причинен материальный вред минчанину Дмитрию Середе. В августе 2016 года с целью задержания указанного гражданина по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции при силовой поддержке бойцов ОМОНа проникли в квартиру, где живет семья Середы, говорится в сообщении ведомства. При этом были повреждены балконная и входная двери, выбиты стекла.





МВД обращает внимание, что к моменту задержания Дмитрия Середы уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь по факту совершения хулиганских действий в отношении двух женщин, одна из которых непосредственно указывала на Дмитрия Середу как на лицо, совершившее в ее отношении противоправные действия. 4 августа 2016 года, после проникновения в квартиру, Середа был задержан и водворен в ИВС. Однако впоследствии его причастность к совершению преступления подтверждена не была. Дмитрий Середа был освобожден под обязательство о явке.





Позиция ведомства, сообщает пресс-секретарь, такова: объективно действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной.





МВД сообщило, что сотрудники, принимавшие решение о задержании, а также руководители, осуществляющие ведомственный контроль, по результатам проведения служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. Также приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь.





— Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда, — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Юрий Караев.





Сейчас в МВД проводится определенная работа по совершенствованию порядка и оснований применения специальных подразделений для оказания силовой поддержки, сообщила Чемоданова.









Напомним, три года минчанин Дмитрий Середа добивался, чтобы сотрудников милиции, виновных в том, что его ошибочно задержали, привлекли к ответственности. За это время семь раз то возбуждалось, то закрывалось уголовное дело — по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет). По словам Середы, на днях из СК снова пришел отказ, но мужчина и дальше намерен добиваться справедливости.





Представители МВД, ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД, которых ранее допросили в суде Заводского района, заявили, что сотрудники милиции действовали в рамках закона, что просить прощения у семьи Середы им не за что.

