За полгода в Беларуси осудили полтысячи коррупционеров

В первом полугодии 2019 года в Беларуси 463 человек наказаны за коррупционные преступления. За первые шесть месяцев 2018-го таких было 488 человек.

Как сообщили в Верховном суде, из этих 463 наказанных 206 приговорены к различным срокам лишения свободы. У 145-ти изъято имущество, а 116 человек за коррупцию оштрафованы, передает "Белсат"

329 человек лишили права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 21-го – военного или специального звания.

141 человек был осужден за получение взятки, 125 – за кражу при злоупотреблении должностными полномочиями, а 91 – за дачу взятки.



