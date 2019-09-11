За полгода в Беларуси осудили полтысячи коррупционеров
В первом полугодии 2019 года в Беларуси 463 человек наказаны за коррупционные преступления. За первые шесть месяцев 2018-го таких было 488 человек.
Как сообщили в Верховном суде, из этих 463 наказанных 206 приговорены к различным срокам лишения свободы. У 145-ти изъято имущество, а 116 человек за коррупцию оштрафованы, передает "Белсат".
329 человек лишили права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 21-го – военного или специального звания.
141 человек был осужден за получение взятки, 125 – за кражу при злоупотреблении должностными полномочиями, а 91 – за дачу взятки.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
17:55 11/09/2019
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