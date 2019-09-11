Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

За полгода в Беларуси осудили полтысячи коррупционеров

В первом полугодии 2019 года в Беларуси 463 человек наказаны за коррупционные преступления. За первые шесть месяцев 2018-го таких было 488 человек.

Как сообщили в Верховном суде, из этих 463 наказанных 206 приговорены к различным срокам лишения свободы. У 145-ти изъято имущество, а 116 человек за коррупцию оштрафованы, передает "Белсат".

329 человек лишили права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 21-го – военного или специального звания.

141 человек был осужден за получение взятки, 125 – за кражу при злоупотреблении должностными полномочиями, а 91 – за дачу взятки.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru