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В Китае задержали 22-летнего белоруса с крупной партией кокаина. Ему грозит смерть

31 июля в Шанхае, в аэропорту, задержали гражданина Беларуси. Он перевозил не менее 1,8 кг кокаина.

По информации Нашай Нівы, задержанного зовут Андрей, ему 22 года.

Белорус летел в Шанхай рейсом авиакомпании AirAsia. Он следовал из Зимбабве с пересадкой в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В китайском аэропорту белорус пошел по «зеленому» коридору (для тех, кто ничего не декларирует), сообщает shanghai.gov.cn. Но таможенники обратили внимание на его странный багаж: четыре теплые зимние куртки.

Офицер таможни вспомнил о случае в Макао, где специалисты обнаружили новый метод контрабандистов: одежда вымачивается в водном растворе наркотиков. Куртки белоруса проверили — и действительно обнаружили кокаин, общей массой — более 1800 граммов.


Белоруса поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Интересно, что за работу ему пообещали заплатить только $1000.

– Сейчас парень находится в шанхайском изоляторе временного содержания. Консульство принимает все меры, необходимые для защиты прав и интересов гражданина Беларуси, — сообщил «Нашай Ніве» пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
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