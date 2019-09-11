По информации Нашай Нівы , задержанного зовут Андрей, ему 22 года.





Белорус летел в Шанхай рейсом авиакомпании AirAsia. Он следовал из Зимбабве с пересадкой в столице Эфиопии Аддис-Абебе.





В китайском аэропорту белорус пошел по «зеленому» коридору (для тех, кто ничего не декларирует), сообщает shanghai.gov.cn. Но таможенники обратили внимание на его странный багаж: четыре теплые зимние куртки.





Офицер таможни вспомнил о случае в Макао, где специалисты обнаружили новый метод контрабандистов: одежда вымачивается в водном растворе наркотиков. Куртки белоруса проверили — и действительно обнаружили кокаин, общей массой — более 1800 граммов.









Белоруса поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.





Интересно, что за работу ему пообещали заплатить только $1000.





– Сейчас парень находится в шанхайском изоляторе временного содержания. Консульство принимает все меры, необходимые для защиты прав и интересов гражданина Беларуси, — сообщил «Нашай Ніве» пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.