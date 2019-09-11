Россию заподозрили в развязывании «Большой игры на стероидах»

Об этом предупредил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс, передает The Telegraph





Термин «Большая игра» относится к XIX веку, описывающий геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.





По словам Сандерса, «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война ведется в киберпространстве и на поле битвы одновременно. Для реагирования на события, вроде отравления Скрипалей, необходим постоянно действующий национальный орган, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают «новой формой "Большой Игры", но на стероидах», сказал он.









COBRA (Cabinet Office Briefing Room A — Комната «А» заседаний кабинета министров) — чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях. Он координирует действия органов правительства Соединенного Королевства в случаях внутренних кризисов или во время мировых событий, влекущих серьезные последствия для Великобритании. Конкретный состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию решено обсудить.