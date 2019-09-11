Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Какая трагедия! Врачам не удалось спасти женшину, которой зажало шею стеклом в машине

7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой зажало шею стеклоподъемником автомобиля, сообщил TUT.BY официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

фото носит иллюстративный характер

Напомним, 31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.

Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru