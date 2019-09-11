Какая трагедия! Врачам не удалось спасти женшину, которой зажало шею стеклом в машине
7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой зажало шею стеклоподъемником автомобиля, сообщил TUT.BY официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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Напомним, 31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.
По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.
15:03 11/09/2019
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