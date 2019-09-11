Сегодня Головосек: в православии самый опасный день в году

Этот день в народе считается самым опасным в году. Сегодня действует, наверное, самое большое количество запретов, чем в любой другой день. Interfax.by рассказывает, чего нельзя делать на Головосек.





Если у вас запланированы какие-то важные дела, то их лучше отложить на другое время. Наши предки в этот день не устраивали пахоты, сева, не гуляли свадьбы. Не рекомендуется также отправляться в путешествия, командировки.





Сегодня также нельзя шить, кроить одежду, вязать, ткать – считается, что все окажется некачественным и быстро развалится – "посечется".





Пикники или походы в лес за грибами 11 сентября также не лучшая идея, по мнению наших предков, в этот день змеи уходят в свои норы, поэтому будут очень агрессивно настроены, а еще считается, что под землю уходят и злые духи.





А еще плохим решением сегодня будет постричь волосы, сделать какие-то процедуры для них, усердно расчесываться.









Если собираетесь поесть, будьте внимательны. Резать на Головосек категорически нельзя, так что хлеб ломайте, овощи употребляйте в целом виде. Кстати, об овощах и фруктах. Все, что имеет круглую форму, тоже под запретом, а значит, никакого картофеля, яблок, арбузов, винограда и т.п. Следите и за цветом продуктов, красный сегодня нежелателен, так как напоминает кровь – это касается и вина (но один стакан все-таки разрешен).





По народному поверью, на Головосек нельзя ставить на стол ничего круглого, то есть ни блюд, ни тарелок, так как голова Иоанна Предтечи была принесена на блюде.





Если задумаете сегодня печь, то воспользуйтесь любыми формами, только не круглыми.









Казалось бы, что еще остается делать, если ничего больше нельзя – веселиться. Но, по поверьям, петь, танцевать, громко веселиться, слушать музыку тоже нежелательно. Ведь именно песнями и плясками "Иродова дочь плясанием и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Крестителя".





Что касается природы, то считается, что именно сегодня лето заканчивается и начинается настоящая осень.