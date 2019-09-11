Униатство или Греко-католицизм - конфессия, которая появилась в Беларуси в результате объединения восточной литургической традиции и основных постулатов католицизма. Наше униатство - попытка объединения христиан в много конфессиональной стране, что на самом деле уменьшило религиозные конфликты в стране. Во время своего расцвета порядка 80% населения Беларуси принадлежала к униатской церкви.





После раздела Речи Посполитой униатство было запрещено, церкви переданы православным, а многие священники репрессированы, но конфессия смогла сохраниться благодаря своей распространенности - кто-то продолжал молиться тайно, а на территориях отошедших к Пруссии и Австрии (в том числе и маленький кусок современной Беларуси на короткий время) униатство смогло сохранить, даже, иерархию священников.





Попытки восстановить униатскую церковь делались в разное время более или менее успешно, попытка которая была сделана в 1990-е годы была, наверное, наиболее успешная - до сих пор в Беларуси работает более 20 униатских приходов, существует почти десяток религиозных зданий, молодёжные волонтёрские организации при церквях . Был, даже, свой монастырь в Полоцке, закрытый в связи с изменениями закона.









В Орше униаты исторически были не самой массовой конфессией, так как город был преимущественно католическим, но до разделов Речи Посполитой здесь существовало два монастыря - здание одного из них и сегодня сохранилось, но принадлежит православной церкви (памятник архитектуры бывший базилианский монастырь). В 1990-е годы в Орше также появилась группа униатов, а с начала 2000-х начались регулярные богослужения. Порядка 10 лет приход Покрова Пресвятой Богородицы добивался официальной регистрации. Наконец на днях стало известно, что власти придали официальный статус приходу.





Пока о строительстве собственного храма речи не идёт, богослужения будут проходить в костёле Святого Иосифа (на улице Советской) по воскресеньям в 14-00.



