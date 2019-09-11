Напомним, вчера стало известно с поста главного тренера «Юности» Михаила Захарова. Тренер сосредоточится на работе в сборной Беларуси.





Макрицкий – воспитанник хоккейной школы «Юность» и бывший игрок сборной Беларуси. На профессиональном уровне выступал в Беларуси («Химик», «Неман»,«Динамо», «Гомель», «Керамин», «Шахтер», «Металлург»), в России («Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Нефтяник», «Северсталь», «Динамо-Энергия», «Крылья Советов», воскресенский «Химик») и в немецких «Оберхаузене» и «Фрайбурге».









В сборной Беларуси Макрицкий дебютировал в 1994 году. Он регулярно вызывался в национальную команду и защищал цвета страны на 14 чемпионатах мира, а также на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. За сборную сыграл 152 матча, в которых набрал 30 (8+22) очков.





В качестве ассистента главного тренера работал в команде МХЛ «Динамо-Шинник», в «Юности» (сезон-2016/2017), а также в нижегородском «Торпедо» и «Сибири».







