Работа горит: под Поставами во время уборки сгорел комбайн
10 сентября в 15 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна в поле возле деревни Дворчаны Поставского района.
Прибывшие к месту сообщения спасатели обнаружили открытое горение комбайна, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Камайский-Агро».
До прибытия подразделений МЧС комбайнер пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, однако самостоятельно не справился.
Пожар был ликвидирован спасателями. Огнем повреждены моторный отсек, кабина и колеса комбайна.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.
12:03 11/09/2019
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