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Работа горит: под Поставами во время уборки сгорел комбайн

10 сентября в 15 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна в поле возле деревни Дворчаны Поставского района.

Прибывшие к месту сообщения спасатели обнаружили открытое горение комбайна, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Камайский-Агро». 

До прибытия подразделений МЧС комбайнер пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, однако самостоятельно не справился. 


Пожар был ликвидирован спасателями. Огнем повреждены моторный отсек, кабина и колеса комбайна.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.
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