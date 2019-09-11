По вердикту судебной коллегии по уголовным делам его действия были переквалифицированы, а приговор районного суда отменен, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» потерпевшая сторона.





Напомним, инцидент произошел 9 сентября 2018 г. В тот вечер, после 22 часов, женщина с братом шла по тротуару ул. Лобанка мимо дома № 40, когда вдруг почувствовала сильный удар по голове. Это была бутылка из-под водки, упавшая с высоты.





Гражданка получила серьезнейшие травмы — ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений. Врачи говорили, что она родилась в рубашке — от такого удара большая вероятность отправиться к праотцам. К счастью, все обошлось.





Обвиняемый факт того, что он выбросил с балкона две стеклянные бутылки, в ходе судебного разбирательства не отрицал, не оспаривал и в апелляционной жалобе. Показания потерпевшей подтверждались заключением эксперта.





Если раньше мужчине вменяли умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь), то теперь его действия переквалифицировали в причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 УК Республики Беларусь).





Наказание, соответственно, стало в разы мягче — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года. Помимо этого судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда применила к горожанину амнистию как к совершившему преступление, не представляющее большой общественной опасности, и освободила от назначенного наказания.









В апелляционном определении значится, что суду не было представлено каких-либо доказательств осознания обвиняемым в момент выбрасывания бутылок факта нахождения на пешеходной дорожке людей и, соответственно, возможности причинения кому-либо телесных повреждений.





А показания подсудимого, заявившего, что, выбрасывая тару, он не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства опровергнуты не были.





«Обстоятельства произошедших событий, выразившихся в выбрасывании обвиняемым бутылок с балкона в темное время суток, отсутствии освещения на месте происшествия, значительного расстояния от дома до пешеходной дорожки, наличии деревьев, закрывающих ее обзор, возможность изменения траектории полета бутылки при попадании в ветви деревьев, свидетельствуют о том, что обвиняемый не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своего действия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть», — значится в определении.





та самая дорожка





Потерпевшая Наталья о тех событиях старается не вспоминать, а злополучную дорожку до сих пор обходит стороной. После случившегося она несколько месяцев была на больничном — лечилась как в стационаре, так и амбулаторно. Прошел год, а ее до сих пор мучают сильные головные боли, постоянный шум в ушах, регулярно повышается давление. Молодая женщина даже проходила курс реабилитации у психотерапевта.





— Тогда я сразу и не поняла, что произошло. Мы с братом возвращались от мамы, которая была обречена на смерть — болела онкологией, по пути разговаривали о ней, — говорит Наталья. — Видимо, у меня в крови произошел какой-то выброс адреналина, ведь я сперва даже не осознала тяжести последствий, хотя сама имею медицинское образование.





С вердиктом Минского городского суда она не согласна и собирается оспаривать и писать жалобы во все инстанции. В этом ее очень поддерживает семья. Если раньше они не прибегали к помощи адвоката, полагая, что вина злоумышленника очевидна, то теперь обратились к специалисту, который будет представлять их интересы.