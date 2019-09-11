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Скандал: российского режиссера из съемной квартиры в Минске прогнали... клопы

Российский режиссер Олег Христолюбский в конце ноября представит белорусским театралам иммерсивный спектакль по роману Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» в Независимой театральной компании HomoCosmos.
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Российский режиссер Олег Христолюбский приехал ставить спектакль
3 сентября он прилетел в Минск вместе со своей девушкой для работы над спектаклем. Пару поселили в центре Минска в доме на улице Романовская Слобода, 7. Тут все и началось…

- Уже через пару дней проживания заметил на теле сыпь. Думал, что это аллергия, и начал принимать антигистаминные препараты. Но в последний день проживания (8 сентября) заметил в квартире клопа. Тогда мне сразу стало понятно, откуда эта сыпь. Стали осматривать диван и нашли несколько мертвых клопов. Потом решили поднять матрас - там их оказалось еще больше. 

Зрелище так себе! Мы позвонили хозяевам квартиры, но никто не отвечал на звонки. Нам пришлось быстро съехать с этой квартиры, а потом всю ночь мы пересматривали вещи, чтобы не увезти клопов к себе домой в Питер. На чемодане нашли одного. Надеюсь, клопы не успели завестись в моей мягкой игрушке: кот Боб - это мое alter ego, который всегда со мной, - рассказал «Комсомолке» Олег Христолюбский. - Но впечатления от Минска клопы мне не испортили!

Представители театральной компании HomoCosmos два дня пытались дозвониться до владельца квартиры, но в ответ слышали только длинные гудки.

- Больше всего изумляет, что хозяин просто исчез: ни извинений, ни возврата средств в качестве моральной компенсации мы не увидели. Но так как квартиру арендовали через booking.com, решили написать в службу поддержки. Они написали, куда мы можем оправить претензию. И Booking также будут разбираться. 

Еще обратились в санстанцию, где специалисты ответили, что квартира сдается частным лицом и у него нет никаких обязательств в рамках санитарного законодательства. То есть он может как травить клопов, так и не травить! - говорит менеджер проектов Независимой театральной компании HomoCosmos Ольга Николаевская.


«Комсомолка» дозвонилась до владельца квартиры, но мужчина явно не был настроен на конструктивный разговор, лишь бросил фразу: «Мне плевать. Так и пишите».
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