Новорожденные были найдены живыми и помещены в реанимацию, но младенцы умерли, несмотря на медицинскую помощь, оказанную врачами, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.





Выяснилось, что около 03:30 утра 9 сентября гражданка Д.Х. войдя в палату к своему ребёнку, родившемуся 02.09.2019 к дефектом ног, выбросила ребёнка через окно со 2-го этажа родильного комплекса. Вместе со своим ребёнком женщина выбросила из окна и второго младенца, лежавшего в этой же палате. В результате младенцы получили серьезные травмы.









Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям "умышленное убийство" и "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей" в отношении ответственных лиц родильного комплекса.



