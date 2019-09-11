Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске будут судить хакера, который похитил с карт-счетов Br60 тыс.

Генеральная прокуратура направила в суд Ленинского района г.Минска уголовное дело по обвинению злоумышленника, который дистанционно похитил с платежных карточек белорусов Br60 тыс.

"Установлено, что А. с августа 2018 года по 26 февраля 2019 года, находясь на территории России и Беларуси, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, с использованием принадлежавшей ему компьютерной техники и сети интернет, а также неправомерно полученных реквизитов банковских платежных карт, похитил 60 тыс. рублей путем введения в компьютерные системы ложной информации – об использовании карточек якобы их законными держателями", - сказано в сообщении генпрокуратуры.

Обвиняемый уже возместил Br10 тыс. Между тем, "ранее примененную к А. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", пишет Интерфакс. 

"К слову, число преступлений в сфере высоких технологий растет из года в год. В связи с этим гражданам важно повысить компьютерную грамотность, а также осведомленность о вызовах в киберпространстве, чтобы не пострадать от противоправных действий", - отмечают в генпрокуратуре.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru