В Минске будут судить хакера, который похитил с карт-счетов Br60 тыс.

"Установлено, что А. с августа 2018 года по 26 февраля 2019 года, находясь на территории России и Беларуси, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, с использованием принадлежавшей ему компьютерной техники и сети интернет, а также неправомерно полученных реквизитов банковских платежных карт, похитил 60 тыс. рублей путем введения в компьютерные системы ложной информации – об использовании карточек якобы их законными держателями", - сказано в сообщении генпрокуратуры.





Обвиняемый уже возместил Br10 тыс. Между тем, "ранее примененную к А. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", пишет Интерфакс.





"К слову, число преступлений в сфере высоких технологий растет из года в год. В связи с этим гражданам важно повысить компьютерную грамотность, а также осведомленность о вызовах в киберпространстве, чтобы не пострадать от противоправных действий", - отмечают в генпрокуратуре.



