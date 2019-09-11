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Заснул на месте преступления: нелепый инцидент произошел в Брановичах

Местный 29-летний житель, придя утром к машине, обнаружил, что из нее пропал паспорт. Мужчина пошел в милицию. Авто стояло на неохраняемой стоянке на ул. Притыцкого, к тому же хозяин не удосужился его запереть.

Правоохранители начали поиски возможного злоумышленника, и далеко им ходить не пришлось. Вор мирно... спал! В другой машине, которую намеревался обокрасть. По словам старшего инспектора ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, 22-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, той ночью был в состоянии опьянения. Он ходил по стоянке и заприметил два незапертых автомобиля. Из одного унес паспорт, а в другом попросту отключился. Хозяин второй машины и вызвал утром милицию - так на злоумышленника и вышли.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ст. 378 УК РБ (хищение либо уничтожение личных документов).
"Вечерний Брест"
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