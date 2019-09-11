Заснул на месте преступления: нелепый инцидент произошел в Брановичах

Правоохранители начали поиски возможного злоумышленника, и далеко им ходить не пришлось. Вор мирно... спал! В другой машине, которую намеревался обокрасть. По словам старшего инспектора ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, 22-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, той ночью был в состоянии опьянения. Он ходил по стоянке и заприметил два незапертых автомобиля. Из одного унес паспорт, а в другом попросту отключился. Хозяин второй машины и вызвал утром милицию - так на злоумышленника и вышли.





По данному факту возбужденно уголовное дело по ст. 378 УК РБ (хищение либо уничтожение личных документов).