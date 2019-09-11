Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Приключенческий фильм киностудии Disney Джон Картер (2012 год) призван самым провальным в истории современного кинематографа, сообщает The Hollywood Reporter.

Картина режиссера Эндрю Стэнтона повествует об американском военном Джоне Картере, который сражается за свободу народов Марса.

Фильм заработал в мировом прокате всего 284 млн долларов при бюджете в более чем 363,7 млн долларов с учетом затрат на маркетинг.









При этом итоговые финансовые потери составили 136,6 млн долларов. Создателям картины удалось сократить убытки, благодаря различным финансовым процедурам, в том числе вычетам.



