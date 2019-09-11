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Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Самым провальным фильмом оказался приключенческий боевик Джон Картер, снятый студией Disney в 2012 году.

Приключенческий фильм киностудии Disney Джон Картер (2012 год) призван самым провальным в истории современного кинематографа, сообщает The Hollywood Reporter.
 
Картина режиссера Эндрю Стэнтона повествует об американском военном Джоне Картере, который сражается за свободу народов Марса.
 
Фильм заработал в мировом прокате всего 284 млн долларов при бюджете в более чем 363,7 млн долларов с учетом затрат на маркетинг.


При этом итоговые финансовые потери составили 136,6 млн долларов. Создателям картины удалось сократить убытки, благодаря различным финансовым процедурам, в том числе вычетам. 

Ранее самым провальным фильмом считался Остров головорезов 1995 года, собравший лишь 10 млн долларов при бюджете в 95 млн долларов, пишет korrespondent.net
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