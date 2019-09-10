Одно самоубийство каждые 40 секунд

800 000 человек ежегодно. Столько людей в мире согласно данным Всемирной организации здоровья заканчивают жизнь по своей воле. Беларусь традиционно входит в топ-10 стран с самым большим количеством самоубийств на 100 тысяч человек.

Суициды часто попадают в поле зрения СМИ. Сначала мать троих детей с Гомельщины, потом многодетная мать из Воронова. Незадолго до этого семью поставили на учет как социально опасную. Неоднократно были случаи самоубийства в белорусской армии, передает "Белсат"







