Одно самоубийство каждые 40 секунд
800 000 человек ежегодно. Столько людей в мире согласно данным Всемирной организации здоровья заканчивают жизнь по своей воле. Беларусь традиционно входит в топ-10 стран с самым большим количеством самоубийств на 100 тысяч человек.
Суициды часто попадают в поле зрения СМИ. Сначала мать троих детей с Гомельщины, потом многодетная мать из Воронова. Незадолго до этого семью поставили на учет как социально опасную. Неоднократно были случаи самоубийства в белорусской армии, передает "Белсат".
Источник: Анастасия Коханович belsat.eu
22:04 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».