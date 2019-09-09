Сбежавшую от мужа принцессу от возвращения в ОАЭ спас брат





После того как британский суд отказался выдать принцессе и ее детям специальные охранные ордера для защиты жизни и здоровья, позволяющие им избежать возвращения в Дубай не по собственной воле, на помощь бывшей супруге шейха Дубая пришел ее сводный брат, 57-летний король Иордании Абдалла II.









Чтобы не допустить принудительного возвращения Хайи, а также ее 11-летней дочери Аль Джалиль и семилетнего сына Зайеда в ОАЭ, Абдалла II назначил принцессу заместителем главы посольства Иордании в Лондоне. Указ об этом назначении был подписан королем еще 2 сентября, однако известно об этом стало только накануне.





Известно, что решение короля Иордании уже наделало много шума. По слухам, министр иностранных дел страны Айман Сафади обеспокоен, что новое назначение может не лучшим образом сказаться на отношениях Иордании и Великобритании.





К слову, назначение принцессы Хайи на пост главы посольства Иордании в Лондоне еще должно быть одобрено со стороны британских властей. Принимающая сторона вправе как принять, так и отказаться от любого дипломата.









Напомним, что еще в начале лета супруга правителя Дубая сбежала от него вместе с детьми. Сначала Хайя оказалась в Германии, а потом прибыла в Великобританию и попросила убежища у местных властей. В конце июля в Лондоне начались слушания по делу о разводе шейха Дубая с принцессой Хайей.





Принцесса просила предоставить ей единоличное право опеки над их двумя детьми и защитить их от принудительного возвращения в Дубай. Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, в свою очередь, настаивал на передаче прав опеки ему, а также возвращении детей в ОАЭ.