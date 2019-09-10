Корейский рыбак пережил океанский шторм на куске пенопласта

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ.





По предварительным данным, спасённый мужчина — рыбак, оказавшийся во власти стихии. По словам российских моряков, кореец пробыл в воде около десяти часов. После спасения его напоили чаем.





На опубликованных в Сети кадрах видно, как моряки дважды кидают мужчине спасательный круг, а затем подтягивают его к судну и поднимают на борт.