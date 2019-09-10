Корейский рыбак пережил океанский шторм на куске пенопласта
Российские моряки спасли у берегов Приморья жителя КНДР, продрейфовавшего на куске пенопласта несколько часов после шторма.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ.
По предварительным данным, спасённый мужчина — рыбак, оказавшийся во власти стихии. По словам российских моряков, кореец пробыл в воде около десяти часов. После спасения его напоили чаем.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как моряки дважды кидают мужчине спасательный круг, а затем подтягивают его к судну и поднимают на борт.
19:36 10/09/2019
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