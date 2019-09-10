Найден самый маленький конь в мире





Об этом сообщает NDTV





Его высота в холке составляет всего 56,7 сантиметров. Конь принадлежит породе аппалуза, чьи особи вырастают до 160.





Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские купили двухмесячного жеребенка в 2014 году и назвали его Бомбель. Они рассказали, что животное было обычных размеров, однако в какой-то момент перестало расти.









Владельцы Бомбеля считают, что он - маленький конь с большим сердцем. Животное раз в месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами.