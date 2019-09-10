Найден самый маленький конь в мире
В Польше был найден конь, который признан самым маленьким в мире.
Об этом сообщает NDTV.
Его высота в холке составляет всего 56,7 сантиметров. Конь принадлежит породе аппалуза, чьи особи вырастают до 160.
Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские купили двухмесячного жеребенка в 2014 году и назвали его Бомбель. Они рассказали, что животное было обычных размеров, однако в какой-то момент перестало расти.
Владельцы Бомбеля считают, что он - маленький конь с большим сердцем. Животное раз в месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами.
19:29 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».