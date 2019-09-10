Швейцарский сыр на радиационной карте Беларуси

Во-первых, это новый интересный аргумент в торге за более дешёвый российский газ. Ранее Лукашенко предпочитал прибегать к идеологическим обоснованиям (“вместе гнили в окопах”, “один народ” и т.д.), ссылаться на выгодные условия аренды для российских военных объектов в Беларуси, играть на страхах уйти на Запад (“своими действиями воссоздаёте Балто-черноморский коллектор”) и на крайний случай – намекал о возможности создать проблемы российскому транзиту нефти в ЕС. К чему привели такие намёки хорошо известно.





Во-вторых, в противоречие аргументу об ущербе вступает последовательная линия самого Лукашенко и государственной машины о том, что-де отрицательных последствий Чернобыля в Беларуси становится всё меньше, а для здоровья их якобы и нет вообще. В Гомельской области в сельскохозяйтсвенный оборот вернули уже больше 16 тыс гектаров земель, загрязнённых радионуклидами.





“Хотя на радиационной карте Могилёвщины юго-восток напоминает швейцарский сыр, чистых земель хватает. Да и выбросы состояли в основном из цезия и стронция, которые к этому моменту уже прошли период полураспада”, – заявил телеканал ОНТ про недавнюю поездку Лукашенко на юго-восток Могилёвской области.





Судя по бодрому голосу репортёра, можно подумать, что период полураспада означает некий водораздел, после которого загрязненные цезием и стронцием земли становятся безопасными. Действительно, период полураспада стронция-90 составляет примерно 29 лет, цезия-137 – около 30.









Только это не значит, что опасное радиоактивное излучение прекратилось, оно просто уменьшилось вдвое. За период полураспада половина атомов цезия-137 перешла в стабильный барий-137 и прекратила губительное излучение. Так же и масса радиоактивного стронция-90 уменьшилась вдвое. Через следующие 30 лет активность цезия и стронция уменьшится ещё вдвое, и далее по экспоненте. То есть, активность этих элементов уменьшится в 10 раз лишь к концу этого столетия.





Во время своего июльского “выхода в народ” в Ветковском районе Лукашенко фактически опроверг научные изыскания о вреде радиации на здоровье населения: “Когда мы сейчас сравнили заболеваемость в Гомельщине и в Северной Европе, мы увидели, что мы от них не отличаемся. Так в чём проблема?”





А проблема в том, что сравнивать можно статистику по разным болезням и вырывать данные из контекста, чтобы подтвердить всё что угодно. Прекрасный тому пример – табачное лобби, которое любит жонглировать данными по разным видам рака и других заболеваний, чтобы обойти вниманием стократ доказанную связь курения именно с заболеваемостью раком легких.





То же относится и к вредному воздействию радиации. По отдельным заболеваниям статистической разницы у жителей Ветки и финской Иматры не будет. Но по болезням, которые доказанно провоцирует воздействие радиации, разница по Гомельщине и североевропейским странам, на которые сослался Лукашенко, конечно есть.





Например, в Финляндии ежегодно диагностируется около 350 новых случаев рака щитовидной железы, а в Беларуси – более тысячи (1232 случая в 2018 году). То есть разница почти в четыре раза. При этом население Беларуси не превышает финское вчетверо, а менее, чем вдвое. Более того, это данные по всей стране, и если взять именно Гомельщину, а особенно наиболее загрязненные радиацией районы, то цифры от североевропейских будут еще более разительно отличаться не в пользу Гомельщины.



