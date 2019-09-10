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Один пытался спасти другого: двое мужчин утонули в реке в Лепеле

В Лепеле следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин на воде.


Тела мужчин обнаружили 6 сентября в реке Улла. По данным следствия, днем ранее 72-летний, 65-летний и 44-летний мужчины отдыхали на берегу реки, распивали спиртные напитки. 

Младший из товарищей ушел домой. Супруга одного из оставшихся пошла искать мужа, но не нашла и подключила к поискам своего сына. Он на берегу реки обнаружил одежду и обувь, а спустя некоторое время и тела двух утонувших.

Во время осмотра трупов видимых телесных повреждений специалисты не нашли. 

По тому, как были одеты мужчины, следователи пришли к выводу, что один из них пошел купаться и начал тонуть, а второй его пытался спасти и сам утонул.
Источник: belta.by
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